Россия и США обменялись заключенными Бутом и Грайнер

Россия и США обменялись заключенными Виктором Бутом и Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби

Власти России и США произвели обмен россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в российском МИД.

В ведомстве уточнили, что процедура обмена прошла 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

США изначально отказывались обменивать Бута на американскую гражданку

В МИД рассказали, что Россия на протяжении длительного времени вели переговоры с США по освобождению Бута, но американские власти категорически отказывались от включения россиянина в схему обмена.

В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена В.А.Бута на Б.Грайнер МИД России

Американский телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден дал свое окончательное согласие на обмен заключенными на прошлой неделе. По информации источников издания, американский лидер был «лично вовлечен» в процедуру обмена и проводил регулярные встречи со своей командой переговорщиков.

Бут и Грайнер вылетели в родные страны

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что перед процедурой обмена и Виктор Бут, и Бриттни Грайнер были помилованы, поэтому не должны отбывать оставшееся наказание по возвращении домой. Мельников также рассказал, что Виктор Бут уже вылетел в Россию. Как ожидается, его самолет вскоре приземлится в аэропорту Внуково.

Джо Байден, в свою очередь, сообщил, что Грайнер также вылетела из ОАЭ в Соединенные Штаты. Американский лидер рассказал, что пообщался с баскетболисткой.

Последние несколько месяцев были для Бриттни сущим адом. Я рад вам сообщить, что Бриттни в хорошем настроении. Она чувствует облегчение от того, что наконец-то отправляется домой, но факт остается фактом: она потеряла месяцы своей жизни и пережила ненужную травму Джо Байден президент США

По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, главная заслуга в успехе переговорного процесса принадлежит российским спецслужбам. Она также поблагодарила российского президента Владимира Путина, МИД России и лично министра Сергея Лаврова. Москалькова отметила, что сразу после возвращения Буту «нужно пройти хорошее медицинское обследование и отдышаться после пережитого им в тюрьме в течение 13 лет».

Обмен расстроил родных оставшегося в российской тюрьме Пола Уилана

Другой гражданин США Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж и также фигурировавший в обсуждениях обмена заключенными, остался в мордовской колонии. Брат Уилана рассказал, что представители правительства США проинформировали его семью накануне, что осужденный американец не будет включен в схему обмену. По его словам, такое решение сильно разочаровало его родных, а для самого Пола Уилана стало «катастрофой».

«Мы не забыли про Пола Уилана, который остается несправедливо заключенным в России», — заверил Джо Байден. Он призвал российские власти позаботиться о здоровье американца и пообещал продолжить переговоры с Москвой о его освобождении. Как сообщает CNN, российская сторона категорически отказалась от обмена Уилана, и в последнее время все свелось к «выбору либо забрать Бриттни, либо остаться ни с чем». По информации «Интерфакса», переговоры об освобождении Уилана продолжаются.