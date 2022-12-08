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16:28, 8 декабря 2022Мир

Байден пообщался с освобожденной в России баскетболисткой Грайнер

Байден, Харрис и Блинкен поговорили с Грайнер после ее освобождения в России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен пообщались по телефону с освобожденной в России баскетболисткой национальной сборной Бриттни Грайнер. В данный момент она находится в самолете на пути в США, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«Несколько минут назад я разговаривал с Бритни Гринер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой», — написал американский лидер в своем Twitter.

Неназванный чиновник также добавил, что спортсменка находится в хорошем настроении.

Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Они также были помилованы перед тем, как Москва и Вашингтон произвели обмен в Абу-Дуби. При этом осужденный за шпионаж американец Пол Уилан не участвовал в обмене, он остается в российской колонии.

Как сообщил МИД России, бизнесмен Виктор Бут уже вернулся на родину.

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Алина Гончарова
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