Байден пообщался с освобожденной в России баскетболисткой Грайнер
Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен пообщались по телефону с освобожденной в России баскетболисткой национальной сборной Бриттни Грайнер. В данный момент она находится в самолете на пути в США, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.
«Несколько минут назад я разговаривал с Бритни Гринер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой», — написал американский лидер в своем Twitter.
Неназванный чиновник также добавил, что спортсменка находится в хорошем настроении.
Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Они также были помилованы перед тем, как Москва и Вашингтон произвели обмен в Абу-Дуби. При этом осужденный за шпионаж американец Пол Уилан не участвовал в обмене, он остается в российской колонии.
Как сообщил МИД России, бизнесмен Виктор Бут уже вернулся на родину.