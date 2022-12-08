Осужденного Уилана оставили в колонии в России

Осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана оставили в колонии

Бывший морской пехотинец США Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, не участвовал в обмене и остался в российской колонии. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Как отметил его адвокат в разговоре с «Интерфакс», переговоры об обмене Уилана ведутся.

Семье американского гражданина при этом известно, что баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута.

Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. Соглашение об обмене Грайнер на Бута якобы было достигнуто в ОАЭ.