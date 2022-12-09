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23:54, 9 декабря 2022Экономика

IKEA отказала работникам российских фабрик в компенсации

IKEA отказала 500 работникам фабрик в Ленинградской и Кировской областях в компенсации

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Шведско-нидерландская компания IKEA отказала более 500 работникам российских фабрик в Ленинградской и Кировской областях в выплате компенсаций. Об отказе сообщается на странице профсоюза «ИКЕА Тихвин» во «ВКонтакте».

Работники запросили компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Компания отказалась гарантировать им сохранение рабочих мест при переходе предприятий к новому собственнику.

«С сожалением сообщаем вам, что мы не можем удовлетворить или дать обещания ни по одному из ваших требований», — приводят цитату из ответа компании в профсоюзе.

Ранее IKEA обвинили в использовании труда белорусских заключенных. По данным СМИ, некоторые поставщики компании сотрудничали с исправительными колониями в Белоруссии.

1 декабря Торговая площадка «Яндекс.Маркет» выкупила более 20 миллионов товаров шведско-нидерландского бренда IKEA в России и открыла их продажу.

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Юлия Мискевич
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