IKEA отказала работникам российских фабрик в компенсации

IKEA отказала 500 работникам фабрик в Ленинградской и Кировской областях в компенсации

Шведско-нидерландская компания IKEA отказала более 500 работникам российских фабрик в Ленинградской и Кировской областях в выплате компенсаций. Об отказе сообщается на странице профсоюза «ИКЕА Тихвин» во «ВКонтакте».

Работники запросили компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Компания отказалась гарантировать им сохранение рабочих мест при переходе предприятий к новому собственнику.

«С сожалением сообщаем вам, что мы не можем удовлетворить или дать обещания ни по одному из ваших требований», — приводят цитату из ответа компании в профсоюзе.

Ранее IKEA обвинили в использовании труда белорусских заключенных. По данным СМИ, некоторые поставщики компании сотрудничали с исправительными колониями в Белоруссии.

1 декабря Торговая площадка «Яндекс.Маркет» выкупила более 20 миллионов товаров шведско-нидерландского бренда IKEA в России и открыла их продажу.