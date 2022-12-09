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17:02, 9 декабря 2022Силовые структуры

Коллекторы убили должников и утопили тела в Москве-реке

В Подмосковье следствие раскрыло двойное убийство, совершенное коллекторами 14 лет назад

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Московской области следственные органы раскрыли двойное убийство, совершенное из-за долга 14 лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Оперативники вышли на след и задержали троих мужчин 59, 42 и 39 лет, которые были неоднократно судимы за угрозы убийством, кражи и наркотики.

По данным следствия, подозреваемые в 2008 году выбивали долги из двоих жителей Раменского района, вернувшихся из Молдавии. В итоге одной жертве прострелили голову, а второй — проломили череп, а тела утопили в Москве-реке.

9 ноября сообщалось, что в Волгограде задержали 31-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве из-за долга в 10 тысяч рублей. По версии следствия, подозреваемый пришел к своему 26-летнему приятелю и потребовал вернуть долг. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого кредитор схватил нож и несколько раз ударил должника в спину. Тот скончался на месте, а подозреваемый сбежал вместе с орудием убийства.

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Любовь Ширижик
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