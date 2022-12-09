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02:22, 9 декабря 2022Мир

Власти Косово объяснили прибытие спецназовцев в Косовска-Митровицу

В Косово объяснили прибытие спецназа в Косовска-Митровицу «защитой жизни всех граждан»

Фото: Laura Hasani / Reuters

Власти самопровозглашенного Косово объяснили появление отряда полицейских спецназовцев на бронетехнике в Косовска-Митровице. Об этом сообщает телеканал Pink со ссылкой на местные СМИ.

Утверждается, что в ближайшие дни полиция увеличит свое присутствие в регионе «с целью поддержания общественного порядка, обеспечения безопасности и защиты жизни и имущества всех граждан без исключения».

Вечером 8 декабря спецназ непризнанной республики заблокировал город Косовска-Митровицу. По информации СМИ, на север Косова и Метохии вошли от 200 до 300 вооруженных бойцов.

Летом в спорном регионе возник кризис. Тогда президент Сербии Александр Вучич заявлял, что полиция Косово готовится начать силовую операцию против проживающих в регионе сербов.

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Марина Совина
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