Власти Косово объяснили прибытие спецназовцев в Косовска-Митровицу

В Косово объяснили прибытие спецназа в Косовска-Митровицу «защитой жизни всех граждан»

Власти самопровозглашенного Косово объяснили появление отряда полицейских спецназовцев на бронетехнике в Косовска-Митровице. Об этом сообщает телеканал Pink со ссылкой на местные СМИ.

Утверждается, что в ближайшие дни полиция увеличит свое присутствие в регионе «с целью поддержания общественного порядка, обеспечения безопасности и защиты жизни и имущества всех граждан без исключения».

Вечером 8 декабря спецназ непризнанной республики заблокировал город Косовска-Митровицу. По информации СМИ, на север Косова и Метохии вошли от 200 до 300 вооруженных бойцов.

Летом в спорном регионе возник кризис. Тогда президент Сербии Александр Вучич заявлял, что полиция Косово готовится начать силовую операцию против проживающих в регионе сербов.