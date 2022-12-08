Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:55, 8 декабря 2022Мир

Косовский спецназ заблокировал Косовска-Митровицу

«Вечерне новости»: спецназ Косово заблокировал Косовска-Митровицу
СюжетМинобороны:

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Спецназ непризнанной республики Косово заблокировал город Косовска-Митровицу. Об этом сообщает газета «Вечерне новости».

По информации СМИ, на север Косова и Метохии вошли от 200 до 300 вооруженных бойцов на бронетехнике.

Летом в спорном регионе возник кризис. Тогда президент Сербии Александр Вучич заявлял, что полиция Косово готовится начать силовую операцию против сербов. По его словам, власти самопровозглашенной республики могут перекрыть въезд гражданам с сербскими документами и будут требовать перерегистрации автомобилей на косовские номера. В свою очередь, глава МИД Сербии Никола Селакович утверждал, что албанские власти Косово планируют «устроить ад» для живущих там сербов с помощью отмены выданных Белградом документов.

Переговоры Вучича и премьера непризнанного Косово Альбина Курти в Брюсселе закончились неудачей. Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград готов принять все меры для защиты сербов в непризнанной республике Косово и Метохии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Самолет с Бутом приземлился в Москве
Грайнер пообещала приехать в колонию в Мордовии
Мадонна снялась в кружевной балаклаве с хлыстом
Адвокат Бута рассказал о помиловании россиянина Байденом
В США заявили о намерении продолжить диалог по освобождению Уилана
Посол пообещал продолжить освобождение россиян из тюрем США
В Гренландии обнаружили древнейшую ДНК
Появились подробности разговора Роналду с тренером сборной об отъезде из Катара
Раскрыта причина появления троллейбусов в Москве
Юная американка получила лицензию на содержание единорога во дворе дома
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.