Сербия заявила о готовности принять все меры для защиты сербов в Косово

Глава Минобороны Сербии заявил о готовности принять все меры для защиты сербов в Косово

Белград готов принять все меры для защиты сербов в непризнанной республике Косово и Метохии. Об этом заявил глава Минобороны Сербии Милош Вучевич, передает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что армия готова на любые шаги для защиты сербов. «Не знаю что еще сказать, если не хотите повторения [военных операций]"Молния" и "Буря". Или если думаете, что нам лучше сидеть по кафе в Белграде и Нови-Саде и в комфорте смотреть чемпионат мира по футболу», — высказался он.

При этом Вучевич отметил, что диалог остается лучшим решением конфликта. Он подчеркнул, что лучше провести тысячу дней и часов за столом переговоров, чем полтора часа в окопах. «Наше пространство для маневра очень стеснено, но было бы хорошо, если бы от Сербии не требовали раскрыть все карты заранее и то, что будем делать в зависимости от обстановки, не говоря о том, к чему армия Сербии готова и какие у нас планы A, B, С», — добавил глава ведомства.

Ранее стало известно, что переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера непризнанного Косово Альбина Курти, которые прошли утром 21 ноября в Брюсселе и касались урегулирования напряженной ситуации между Белградом и Приштиной, закончились неудачей.