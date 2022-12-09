Осужденную в России американку депортировали из страны

Американку Сару Криванек, осужденную в России, депортировали из страны

Американку Сару Криванек, осужденную в России за нанесение ножевых ранений своему партнеру, депортировали из страны. Об этом сообщает Reuters.

Криванек рассказала, что она отправится в Лос-Анджелес через Дубай. Отмечается, что ее депортация состоялась в один день с обменом американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

Железнодорожный суд Рязани отправил 45-летнюю гражданку США Сару Криванек в центр временного содержания иностранцев управления МВД России по Рязанской области 11 ноября. Это было сделано в связи с распоряжением российских властей о нежелательности пребывания в стране.

Жительница штата Калифорния Криванек проживала в городе Одинцово Московской области и давала частные уроки английского языка. В феврале ее осудили за нападение на сожителя, являющегося гражданином России. Наказание она отбывала в колонии-поселении в Рязанской области.