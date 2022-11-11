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14:59, 11 ноября 2022Силовые структуры

Подлежащую депортации американку отправили в центр МВД России для иностранцев

Гражданка США Криванек помещена в центр временного содержания иностранцев МВД России

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Железнодорожный суд Рязани отправил 45-летнюю гражданку США Сару Криванек в центр временного содержания иностранцев управления МВД России по Рязанской области. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Американка, осужденная на один год и три месяца лишения свободы за причинение вреда здоровью сожителю, пробудет в центре 30 суток до 9 декабря 2022 года включительно. Суд отправил ее туда в связи с распоряжением российских властей о нежелательности пребывания в стране.

Жительница штата Калифорния Криванек проживала в городе Одинцово Московской области и давала частные уроки английского языка. В феврале ее осудили за нападение на сожителя, являющегося гражданином России, наказание она отбывала в колонии-поселении в Рязанской области.

Суд постановил ее депортировать. Криванек жаловалась на «адские» условия содержания в колонии-поселении, куда в настоящий момент переводят американскую баскетболистку Бритни Грайнер, также осужденную в России за контрабанду наркотиков.

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Любовь Ширижик
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