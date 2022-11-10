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18:08, 10 ноября 2022Мир

Россия депортирует в США осужденную американку

Reuters: Россия депортирует в США американку Криванек, осужденную за нападение на сожителя

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский суд постановил депортировать в США американку Сару Криванек, ранее осужденную за нападение на россиянина. Об этом сообщает агентство Reuters.

Криванек на суде жаловалась на «адские» условия содержания в колонии-поселении, куда в настоящий момент переводят американскую баскетболистку Бритни Грайнер, также осужденную в России.

Ранее в Подмосковье суд приговорил Криванек к тюремному сроку за нападение на сожителя.

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В феврале сообщалось, что дипломаты посольства США в Москве попытались вывезти Криванек из России. После возбуждения уголовного дела она находилась под подпиской о невыезде. Однако 14 декабря женщина посетила посольство США в Москве, откуда отправилась с дипломатом в аэропорт Шереметьево, где купила билет в Атланту. На следующий день ее задержали в аэропорту при прохождении пограничного контроля.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения. Жена Грайнер назвала решение абсурдом.

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Глеб Бажуткин
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