Баскетболистку из США Грайнер приговорили к 9 годам колонии за наркоконтрабанду

Баскетболистку из США Грайнер приговорили к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков

Химкинский суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает ТАСС.

Грайнер признана виновной по части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта») и части 2 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ.

Согласно приговору, оглашенному судьей Анной Сотниковой, Грайнер также оштрафовали на один миллион рублей. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. В ее срок зачли время, проведенное в СИЗО. А изъятое у американки гашишное масло судья постановила уничтожить.

Прокуратура требовала дать Грайнер на полгода больше

Российская прокуратура требовала посадить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер на 9,5 года в колонию общего режима со штрафом в миллион рублей.

В свою очередь обвиняемая утверждала, что у нее не было умысла совершать преступление, а гашишное масло оказалось в багаже, поскольку она «собирала сумку впопыхах».

Адвокат Грайнер Александр Бойков на суде рассказал об условиях содержания спортсменки в СИЗО.

В камере типовые четыре кровати, по бокам со стороны каждой стенки, с одной стороны ее сняли и приварили другую кровать. Адвокат Александр Бойков

Также из-за высокого роста (206 сантиметров) спортсменке разрешили давать показания в суде сидя.

В последнем слове Грайнер просила суд не заканчивать ее жизнь

В своем последнем слове Грайнер заявила, что признала свою вину, но не желала нарушать российское законодательство, свой поступок она объяснила постковидным стрессом и попросила прощения у товарищей по команде, родителей и своей гражданской супруги.

Я надеюсь, в своем приговоре вы не закончите мою жизнь. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер

По словам гражданки США, Россия стала для нее вторым домом, где у нее появилось много друзей и поклонников. Она отметила, что далека от политики, хотя ее и называют «политической пешкой».

Дело Грайнер вызвало огромный резонанс в США

Дело Бриттни Грайнер вызвало огромный общественный резонанс в США: многие встали на защиту спортсменки. Девушку поддержал даже президент США Джо Байден, передав ей письмо. Об этом 7 июля рассказала замглавы американской дипмиссии в Москве Элизабет Руд. Она сообщила, что ей удалось поговорить с Грайнер в суде, и спортсменка сказала, что у нее все хорошо.

Учитывая обстоятельства, у нее все в порядке. Самое важное — мне удалось передать Грайнер письмо президента Байдена. Замглавы американской дипмиссии в Москве Элизабет Руд

А 28 июля Бриттни Грайнер попала на обложку журнала TIME. Фотограф Лорна Симпсон создала портрет 31-летней спортсменки, которая содержится под стражей в России. Художница подчеркнула, что, несмотря на отсутствие непосредственного контакта с героиней номера, она ощутила уязвимость Грайнер и передала ее на изображении.

Один из моих величайших страхов как подростка, выросшего в Нью-Йорке, — это тюрьма. Фотограф Лорна Симпсон

США предложили обменять Грайнер и Уилана на Бута

27 июля стало известно, что администрация США предлагает России обменять американцев Бриттани Грайнер и Пола Уилана на предпринимателя Виктора Бута. Впрочем, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина раскритиковала инициативу Вашингтона и заявила, что вопрос необходимо доработать.

Любые обмены должны проходить на равных для обеих сторон условиях, считает депутат. Именно поэтому в случае возвращения в США осужденного за шпионаж Пола Уилана и обвиняемой в контрабанде наркотиков Бриттни Грайнер, Вашингтон должен передать Москве двоих заключенных, утверждает Мария Бутина.

Обмен, предложенный на сегодняшний день американской стороной, несправедлив и неравнозначен Мария Бутина депутат Госдумы

Баскетболистку задержали в минувшем марте

Баскетболистку Грайнер задержали в московском аэропорту «Шереметьево» и арестовали 5 марта. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств, а после заключили под стражу. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.