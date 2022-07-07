Арестованной в России американской баскетболистке передали письмо от Байдена

Арестованной в России баскетболистке из США Бриттни Грайнер передали письмо от Джо Байдена

Арестованной в России американской баскетболистке Бриттни Грайнер передали письмо от президента США Джо Байдена. Слова замглавы американской дипмиссии в Москве Элизабет Руд приводит РИА Новости.

Руд рассказала, что ей удалось поговорить с Грайнер в суде, и спортсменка сказала, что у нее все хорошо. «Учитывая обстоятельства, у нее все в порядке. Самое важное — мне удалось передать Грайнер письмо президента Байдена», — добавила она.

6 июля сообщалось, что Байден пообщался с женой баскетболистки Шерелл Грайнер, а также подготовил ответ на письмо спортсменки. Ранее Грайнер обратилась к президенту США. Она попросила освободить ее и выразила опасение, что никогда не сможет вернуться домой.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в московском аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств.

Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.