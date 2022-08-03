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В России раскритиковали призыв США по обмену заключенными

Депутат Бутина назвала неравнозначным предложение США об обмене заключенными

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Предложение Соединенных Штатов Америки об обмене заключенными с Россией неравнозначно. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Она раскритиковала инициативу Вашингтона и заявила, что вопрос необходимо доработать.

Справедливый обмен

Любые обмены должны проходить на равных для обеих сторон условиях, считает депутат. Именно поэтому в случае возвращения в США осужденного за шпионаж Пола Уилана и обвиняемой в контрабанде наркотиков Бриттни Грайнер, Вашингтон должен передать Москве двоих заключенных, утверждает Мария Бутина.

Обмен, предложенный на сегодняшний день американской стороной, несправедлив и неравнозначен

Мария Бутинадепутат Госдумы

«Сейчас американская сторона пытается переключить повестку, мол, давайте обсудим, как мы это будем это делать, хотя на самом деле мы не договорились, что непосредственно мы будем делать. Российская сторона предлагает иной вариант: она говорит, что это должно быть два на два. И если речь идет об обмене Бриттни Грайнер и Пола Уилана, то, как вариант, кандидатурой [для обмена] называется кандидатура [осужденного в США предпринимателя] Виктора Бута», — объяснила парламентарий.

27 июля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация США предложила России обменять Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Эту идею поддержал американский президент Джо Байден. Как заявляла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, США выдвинули России содержательное предложение.

Как соблюсти принцип взаимности?

Мария Бутина утверждает, что есть еще и россияне, которые находятся в заключении в странах НАТО, таких как Германия или Литва. В частности, речь идет о Вадиме Красикове, который отбывает в ФРГ срок за убийство чеченского командира. В прибалтийской республике российские военные Юрий Мель и Геннадий Иванов осуждены по делу о штурме телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года.

По мнению депутата, несмотря на то что этот вопрос не входит в компетенцию Вашингтона, американские власти способны договориться с союзниками по НАТО.

«У американцев есть блок НАТО. Американцы сегодня позиционируют себя как доминанту на территории европейского пространства, поэтому они в состоянии решить вопрос со странами НАТО. Обмены — это всегда вопрос договоренностей. Они все могут сделать, если захотят. Россия должна проявить твердость здесь и говорить об обмене два на два. Компромиссные варианты типа один на один, а потом еще один, я считаю, рассматривать нельзя», — заключила Бутина.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби ранее призвал Москву принять предложение американской стороны об обмене заключенными.

После того, как США подняли вопрос обмена, Россия направила встречную инициативу. В Вашингтоне заявили, что не воспринимают его всерьез, но о деталях не сообщили.

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Варвара Кошечкина
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