США призвали Россию принять предложение об обмене заключенными

Координатор СНБ Кирби: США призывают Россию принять предложение об обмене заключенными

Власти США призывают Россию принять уже сделанное Вашингтоном Москве предложение об обмене заключенными, не хотят обсуждать детали публично. Об этом заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Разумеется, мы не собираемся обсуждать это публично. (...) Мы сделали серьезное предложение (...). Мы призываем российскую сторону принять это предложение, потому что оно было сделано искренне», — сказал Кирби. По его словам, Вашингтон и Москва «усердно работают на межправительственном уровне» над этим вопросом.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон считает несерьезным встречное предложение Москвы по обмену гражданами, находящимися в заключении в США и России. Речь идет о предложении по обмену российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана, осужденного на 16 лет за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. При этом Жан-Пьер отказалась говорить о конкретных деталях сделки.

29 июля обмен заключенными между странами обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава МИД РФ призвал своего американского коллегу вернуться в этом вопросе к «тихой дипломатии» и отказаться от спекуляций и вбросов.

27 июля сообщалось, что Вашингтон предложил Москве обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент Джо Байден.