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Белый дом заявил о несерьезном ответе России по обмену заключенными

Белый дом назвал несерьезным ответ России на предложения по обмену заключенными

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Вашингтон считает несерьезным встречное предложение Москвы по обмену гражданами, находящимися в заключении в США и России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, выступление которой опубликовано на YouTube-канале PBS NewsHour.

Речь идет о предложении по обмену российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана, осужденного на 16 лет за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. При этом Жан-Пьер отказалась говорить о конкретных деталях сделки.

Было сделано контрпредложение, которое мы не считаем серьезным

Карин Жан-Пьерпредставитель Белого дома

США хотят добросовестных переговоров

По словам пресс-секретаря Белого дома, США выдвинули России содержательное предложение. «И мы хотим провести на этот счет добросовестные переговоры», — сказала Карин Жан-Пьер. При этом она уточнила, что прозвучавший ранее ответ Москвы «был недобросовестным».

В ходе выступления она подчеркнула, что Вашингтон очень серьезно относится к данному вопросу. «Это приоритет для президента [США Джо Байдена]», — отметила представитель Белого дома.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подтвердил, что США несколько недель назад сделали России «серьезное» предложение по поводу заключенных. «Президент и его команда готовы на экстраординарные шаги для возвращения домой наших людей», — сказал он, напомнив про случай со студентом Тревором Ридом, которого обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

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Переговоры об обмене

29 июля обмен заключенными между странами обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава российского ведомства призвал своего американского коллегу вернуться в этом вопросе к «тихой дипломатии» и отказаться от спекуляций и вбросов.

При этом в Кремле отказались комментировать сообщения о предложении США. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, однако конкретного результата еще нет.

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Дела Бута, Грайнер и Уилана

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, после чего американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал. Ранее его супруга Алла Бут заявила о резком ухудшении состояния здоровья мужа. Семья россиянина обеспокоена из-за неоказания ему медицинской помощи. Алла Бут также назвала заявления США о его обмене политической спекуляцией и заявила, что предложенный обмен «выглядит явно в пользу США».

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу из США Бриттни Грайнер была арестована 5 марта. Ее задержали в московском аэропорту Шереметьево. Она обвиняется в контрабанде наркотических средств. Спортсменка написала письмо Байдену, в котором попросила освободить ее и выразила опасение, что никогда не сможет вернуться домой. Баскетболистка призвала главу Белого дома сделать все, чтобы помочь ей освободиться.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии. Ранее он потребовал объяснить, почему вместо него на российского летчика Константина Ярошенко обменяли техасца Тревора Рида.

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Ксения Назарова
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