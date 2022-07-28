США призвали Россию серьезно отнестись к предложению по заключенным

Джон Кирби призвал Россию серьезно отнестись к предложению по обмену заключенным

Белый дом подтвердил, что США несколько недель назад сделали России «серьезное» предложение по поводу заключенных. Раскрыть подробности, чтобы увеличить шансы сделки на успех, они отказались, сообщает телеканал CNN.

Телеканал утверждает, что власти США согласны освободить, в обмен на американцев Пола Уилана, осужденного на 16 лет за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков, российского предпринимателя Виктора Бута.

«Президент и его команда готовы на экстраординарные шаги для возвращения домой наших людей. Мы это уже продемонстрировали в случае с Тревором Ридом. Это то, что мы делаем прямо сейчас, это активно происходит сейчас», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, назвав предложение «серьезным» и призвав Россию отнестись к нему с особым вниманием.

27 апреля осужденный в РФ за нападение на полицейских Тревор Рид был обменян на российского летчика Константина Ярошенко. 7 июля, после 12 лет американской тюрьмы, россиянин вернулся на родину и приехал с семьей в Ростов-на-Дону.