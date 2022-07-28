Захарова рассказала о ходе переговоров по обмену заключенными между РФ и США

Захарова: результата в переговорах по обмену заключенными между Россией и США пока нет

Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет. О ходе переговоров о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнила, что вопрос взаимного обмена граждан, находящихся в местах заключения, обговаривался президентами России и США. «Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут», — уточнила она.

Захарова добавила, что Москва исходит из того, что что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон.