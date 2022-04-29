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Осужденный за шпионаж Пол Уилан удивился обмену летчика Ярошенко на Тревора Рида

Американец Пол Уилан потребовал объяснить, почему на Ярошенко обменяли Рида, а не его

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Бывший морской пехотинец США Пол Уилан, приговоренный к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже, потребовал объяснить, почему вместо него на российского летчика Константина Ярошенко обменяли техасца Тревора Рида. Его слова передает CNN.

Уилан заявил, что, хотя рад за Рида, который наконец отправился домой к родителям, он удивлен, что мир ничего не сделал для его собственного освобождения. «Вот уже 40 месяцев я нахожусь за решеткой по фиктивному обвинению в шпионаже. Почему меня оставили и ничего не было сделано для моего освобождения?» — возмутился Уилан.

27 апреля МИД России сообщил о состоявшемся обмене ранее осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко на американца из Техаса Тревора Рида, который отбывал наказание в РФ за применение насилия в отношении полицейского.

Что касается американца Пола Уилана, то он был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии.

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Владимир Седов
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Осужденный за шпионаж Пол Уилан удивился обмену летчика Ярошенко на Тревора Рида
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