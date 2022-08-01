Белый дом назвал несерьезным предложение России по обмену заключенными

Белый дом заявил, что США считают несерьезным предложение России по обмену заключенными

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают несерьезным встречное предложение России по обмену заключенными. Ее выступление опубликовано на YouTube-канале PBS NewsHour.

«Было сделано контрпредложение, которое мы не считаем серьезным», — заявила представитель Белого дома. При этом Жан-Пьер отказалась говорить о конкретных деталях сделки. В то же время она подчеркнула, что США заинтересованы в добросовестном диалоге с Россией.

29 июля обмен заключенными между странами обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава МИД РФ призвал своего американского коллегу вернуться в этом вопросе к «тихой дипломатии» и отказаться от спекуляций и вбросов.

27 июля сообщалось, что Вашингтон предложил Москве обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент Джо Байден.