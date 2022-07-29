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США попросили Германию включить в обмен с Москвой осужденного россиянина

CNN: США попросили Германию включить в обмен с Россией осужденного Вадима Красикова

Фото: Igor Russak / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

США неофициально попросили Германию включить в обмен заключенными с Москвой россиянина Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному сроку по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом стало известно CNN от источников.

По информации телеканала, сведения о запросе подтвердил источник в правительстве Германии. При этом американский чиновник заявил, что речь идет о «проверке статуса» россиянина. Отмечается, что в США и Германии Красикова называют сотрудником российских спецслужб.

В то же время американские источники телеканала посчитали включение осужденного россиянина в обмен заключенными проблематичным.

29 июля обмен заключенными между странами обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава МИД РФ призвал своего американского коллегу вернуться в этом вопросе к «тихой дипломатии» и отказаться от спекуляций и вбросов.

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Марина Совина
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