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Арестованная в России баскетболистка Грайнер попала на обложку TIME

Арестованная в России баскетболистка из США Бриттни Грайнер попала на обложку TIME

Изображение: TIME

Арестованная в России баскетболистка из США Бриттни Грайнер попала на обложку журнала TIME. Об этом сообщается на сайте издания.

Фотограф Лорна Симпсон создала портрет 31-летней спортсменки, которая содержится под стражей в России. Художница подчеркнула, что, несмотря на отсутствие непосредственного контакта с героиней номера, она ощутила уязвимость Грайнер и передала ее на изображении. «Один из моих величайших страхов как подростка, выросшего в Нью-Йорке, — это тюрьма», — сказала Симпсон.

27 июля в ходе допроса на заседании Химкинского суда Грайнер заявила, что вейпы с конопляным маслом оказались в ее багаже случайно. Баскетболистка отметила, что не намеревалась нарушать российские законы.

17 марта стало известно, что Грайнер отказалась оспаривать предъявленные ей обвинения в контрабанде наркотиков. Баскетболистку арестовали в марте. Американская спортсменка была задержана в столичном аэропорту Шереметьево.

Николай Костюков
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