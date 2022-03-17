Арестованная в Москве чемпионка ОИ из США признала вину в контрабанде наркотиков

Арестованная в Москве баскетболистка из США Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков

Арестованная в Москве олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка в суде отказалась оспаривать предъявленные ей обвинения. При этом адвокаты американки настаивали на незаконности ее ареста. По их словам, это произошло спустя 48 часов с момента задержания, что является нарушением законодательства. Адвокаты также посчитали заключение в СИЗО необоснованно строгой мерой пресечения и поспросили заменить ее на домашний арест.

Об аресте Грайнер стало известно 5 марта. Американка была задержана в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу.

Грайнер выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года. Баскетболистка — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в составе сборной США.