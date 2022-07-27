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Спорт

Баскетболистка Грайнер объяснила попадание наркотика в багаж

Баскетболистка Грайнер заявила, что масло каннабиса оказалось в ее багаже случайно

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер на заседании Химкинского городского суда объяснила попадание наркотических веществ в свой багаж. Об этом сообщает «Интерфакс».

31-летняя американка, отвечая на вопрос, отметила, что не собиралась нарушать российские законы. Вейпы с запрещенным маслом каннабиса оказались в ее багаже случайно: по словам Грайнер, она собиралась в спешке.

26 июля во время заседания суда стало плохо представителю посольства США. Сотрудникам суда пришлось вызывать скорую помощь.

17 марта стало известно, что Грайнер отказалась оспаривать предъявленные ей обвинения в контрабанде наркотиков. Арест баскетболистки случился в марте. Американская спортсменка была задержана в столичном аэропорту Шереметьево.

Николай Костюков
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