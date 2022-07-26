Работник посольства США потерял сознание на суде по делу баскетболистки Грайнер

Работник посольства США потерял сознание на суде по делу баскетболистки Бриттни Грайнер

Работнику посольства США стало плохо на заседании Химкинского суда Московской области по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

Представителю американского консульства, потерявшему сознание, вызвали скорую помощь. Судья объявил перерыв. Заседание, на котором проведут допрос Грайнер, назначено на 27 июля.

21 июля бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лэйкерс» Карим Абдул-Джаббар заявил, что считает дело Грайнер политическим. Ветеран Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подчеркнул, что американцам необходимо отказаться от публичных призывов освободить спортсменку. «Это только усиливает позицию России», — поделился мнением Абдул-Джаббар.

17 марта стало известно, что Грайнер отказалась оспаривать предъявленные ей обвинения в контрабанде наркотиков. Баскетболистка настаивала, что совершила преступление непредумышленно.

Об аресте Грайнер сообщили в марте. Американская спортсменка была задержана в столичном аэропорту Шереметьево. В багаже баскетболистки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

