Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Спорт

Работник посольства США потерял сознание на суде по делу баскетболистки Грайнер

Работник посольства США потерял сознание на суде по делу баскетболистки Бриттни Грайнер

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Работнику посольства США стало плохо на заседании Химкинского суда Московской области по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

Представителю американского консульства, потерявшему сознание, вызвали скорую помощь. Судья объявил перерыв. Заседание, на котором проведут допрос Грайнер, назначено на 27 июля.

21 июля бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лэйкерс» Карим Абдул-Джаббар заявил, что считает дело Грайнер политическим. Ветеран Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подчеркнул, что американцам необходимо отказаться от публичных призывов освободить спортсменку. «Это только усиливает позицию России», — поделился мнением Абдул-Джаббар.

17 марта стало известно, что Грайнер отказалась оспаривать предъявленные ей обвинения в контрабанде наркотиков. Баскетболистка настаивала, что совершила преступление непредумышленно.

Об аресте Грайнер сообщили в марте. Американская спортсменка была задержана в столичном аэропорту Шереметьево. В багаже баскетболистки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе по базе иностранного легиона ВСУ
Чешская полиция начала использовать арестованный Ferrari в патруле
Минобороны заявило о ликвидации дивизиона 59-й мотопехотной бригады в Николаеве
Греции предрекли огромные убытки из-за отсутствия россиян
У цен на российскую нефть пропали ориентиры
Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию начали восстанавливаться
Предложен новый способ предотвратить нелегальное распространение ядерного оружия
Отец Алисы Тепляковой подал документы дочери еще в один вуз
В России допустили распространение санкций ЕС на выдачу шенгена
Сотрудник Ozon слил переписку с покупавшими еду и секс-игрушки клиентами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.