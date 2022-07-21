Легенда НБА отреагировал на арест американской баскетболистки в России

Бывший баскетболист Карим Абдул-Джаббар назвал арест Бриттни Грайнер политическим шагом

Бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар отреагировал на арест американки Бриттни Грайнер в России. Об этом сообщает Chron.

75-летний ветеран Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) назвал арест Грайнер политическим шагом со стороны российских властей. Вместе с тем легенда американского баскетбола заявил, что в США не должны публично требовать немедленного освобождения спортсменки. «Это только усиливает позицию России», — убежден Абдул-Джаббар.

17 марта стало известно, что Грайнер отказалась оспаривать предъявленные ей обвинения в контрабанде наркотиков. Спортсменка настаивала, что совершила преступление непредумышленно.

Об аресте Грайнер сообщили 5 марта. Американка была задержана в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу.