Баскетболистку из США Грайнер посадили на девять лет за контрабанду наркотиков

Американку Грайнер приговорили к 9 годам колонии общего режима за контрабанду наркотиков

Химкинский суд приговорил американскую баскетболистку Бритни Грайнер к девяти годам колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Об этом в четверг, 4 августа, «Ленте.ру» сообщила старший помощник межрегионального транспортного прокурора Камилла Бижанова.

Судом установлено, что в багаже и ручной клади Грайнер, прибывшей 17 февраля 2022 из Нью-Йорка в Москву, находилось наркотическое вещество — масло каннабиса (гашишное масло) общей массой 0,702 грамма. Гражданка США признана виновной по статье 228 («Незаконное приобретение, хранение наркотиков») и 229 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ.

В ходе прений российская прокуратура потребовала назначить американке наказание в виде девяти с половиной лет колонии. В своем последнем слове осужденная заявила, что признала свою вину, но не желала нарушать российское законодательство, свой поступок она объяснила постковидным стрессом и попросила прощения у товарищей по команде, родителей и своей гражданской супруги. Она закончила выступление словами: «Я надеюсь, в своем приговоре вы не закончите мою жизнь».

Американка была задержана с гашишным маслом в аэропорту Шереметьево 5 марта.