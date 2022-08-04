Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Прокуратура России потребовала посадить американскую баскетболистку на 9,5 года

Прокуратура потребовала 9,5 года колонии для американки Грайнер за контрабанду наркотиков

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российская прокуратура потребовала посадить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер на 9,5 года в колонию общего режима за контрабанду гашишного масла. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает РИА Новости.

Гособвинение также потребовало оштрафовать обвиняемую в контрабанде наркотиков на территории России гражданку США на один миллион рублей. Обвиняемая утверждает, что у нее не было умысла совершать преступление, а гашишное масло оказалось в багаже, поскольку она «собирала сумку впопыхах».

Об аресте Грайнер стало известно 5 марта. Американка была задержана в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу.

Грайнер выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года. Баскетболистка — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в составе сборной США.

28 июля сообщалось, что администрация США предложила обменять американку Бриттни Грайнер и ее соотечественника Пола Уилана на россиянина Виктора Бута.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Прокуратура России потребовала посадить американскую баскетболистку на 9,5 года
Россияне избавились от миллиона тонн старой техники
Органы мертвых свиней впервые оживили
«Вещий» сон принес пожилой женщине крупный выигрыш в лотерее
Получивший ботинком российский мэр рассказал о встрече с жителями
Медведев пообещал Столтенбергу повторение истории с победой России
Бывшая замглавы Минпросвещения Ракова признала вину в мошенничестве
Минобороны заявило о возможной причастности США к пандемии COVID-19
Российского преподавателя осудили за фейки об армии
Центробанк собрался создать фонд для помощи банкам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.