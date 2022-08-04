Прокуратура России потребовала посадить американскую баскетболистку на 9,5 года

Прокуратура потребовала 9,5 года колонии для американки Грайнер за контрабанду наркотиков

Российская прокуратура потребовала посадить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер на 9,5 года в колонию общего режима за контрабанду гашишного масла. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает РИА Новости.

Гособвинение также потребовало оштрафовать обвиняемую в контрабанде наркотиков на территории России гражданку США на один миллион рублей. Обвиняемая утверждает, что у нее не было умысла совершать преступление, а гашишное масло оказалось в багаже, поскольку она «собирала сумку впопыхах».

Об аресте Грайнер стало известно 5 марта. Американка была задержана в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу.

Грайнер выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года. Баскетболистка — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в составе сборной США.

28 июля сообщалось, что администрация США предложила обменять американку Бриттни Грайнер и ее соотечественника Пола Уилана на россиянина Виктора Бута.

