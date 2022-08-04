Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Американская баскетболистка попросила российский суд не заканчивать ее жизнь

Арестованная за контрабанду наркотиков баскетболистка из США попросила суд о снисхождении

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Обвиняемая в контрабанде наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер попросила российский суд о снисхождении. Об этом в четверг, 4 августа, сообщают «Известия».

По данным издания, в своем последнем слове девушка заявила, что признала свою вину, но не желала нарушать российское законодательство, свой поступок она объяснила постковидным стрессом и попросила прощения у товарищей по команде, родителей и своей гражданской супруги. «Я надеюсь, в своем приговоре вы не закончите мою жизнь»,— приводит слова Грайнер издание.

По словам гражданки США, Россия стала для нее вторым домом, где у нее появилось много друзей и поклонников. Она отметила, что далека от политики, хотя ее и называют «политической пешкой».

В ходе судебного заседания в Химкинском суде прокуратура потребовала 9,5 года колонии для американки Грайнер за контрабанду наркотиков и штрафа в один миллион рублей.

Американку задержали 5 марта в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу.

Грайнер выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года. Баскетболистка — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в составе сборной США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Siemens заявила о готовых документах для турбины для «Северного потока»
Молдавия попросила у «Газпрома» об отсрочке платежей
Без Netflix рынок онлайн-кинотеатров продолжил медленный рост
Россиян успокоили по поводу туалетной бумаги
Кайли Дженнер уличили в нарушении санитарных норм при производстве косметики
Фетисов дал совет выступающим за рубежом российским хоккеистам
Бывших топ-менеджеров российского банка задержали по подозрению в растрате
В Кремле прокомментировали формат участия Путина в саммите G20
В смартфонах появится новая память
Появились подробности о покончивших с собой школьницах из Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.