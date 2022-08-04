Американская баскетболистка попросила российский суд не заканчивать ее жизнь

Арестованная за контрабанду наркотиков баскетболистка из США попросила суд о снисхождении

Обвиняемая в контрабанде наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер попросила российский суд о снисхождении. Об этом в четверг, 4 августа, сообщают «Известия».

По данным издания, в своем последнем слове девушка заявила, что признала свою вину, но не желала нарушать российское законодательство, свой поступок она объяснила постковидным стрессом и попросила прощения у товарищей по команде, родителей и своей гражданской супруги. «Я надеюсь, в своем приговоре вы не закончите мою жизнь»,— приводит слова Грайнер издание.

По словам гражданки США, Россия стала для нее вторым домом, где у нее появилось много друзей и поклонников. Она отметила, что далека от политики, хотя ее и называют «политической пешкой».

В ходе судебного заседания в Химкинском суде прокуратура потребовала 9,5 года колонии для американки Грайнер за контрабанду наркотиков и штрафа в один миллион рублей.

Американку задержали 5 марта в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу.

Грайнер выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года. Баскетболистка — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в составе сборной США.