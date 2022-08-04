Стали известны условия содержания американской баскетболистки Грайнер в СИЗО

Адвокат баскетболистки Грайнер рассказал, что для американки сварили две кровати в СИЗО

Адвокат арестованной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер Александр Бойков рассказал об условиях содержания спортсменки в СИЗО. Его слова приводит РИА Новости.

«В камере типовые четыре кровати, по бокам со стороны каждой стенки, с одной стороны ее сняли и приварили другую кровать», — заявил он. Также из-за высокого роста (206 сантиметров) спортсменке разрешили давать показания в суде сидя.

4 августа стало известно, что российская прокуратура запросила для Грайнер 9,5 года колонии общего режима и штраф в размере одного миллиона рублей за контрабанду наркотиков. Американка утверждает, что у нее не было умысла совершать преступление, а гашишное масло оказалось в багаже, поскольку она «собирала сумку впопыхах».

Грайнер была арестована 5 марта, баскетболистку задержали в московском аэропорту Шереметьево. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств, а после заключили под стражу.

Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.