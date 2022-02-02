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Дипломаты США попытались вывезти из России подозреваемую соотечественницу

Посольство США не смогло вывезти из РФ американку, подозреваемую в преступлении

Кадр: iz.ru

Дипломаты посольства США в Москве попыталось вывезти из России американку, подозреваемую в нападении с ножом на своего сожителя. Об этом сообщили «Известия».

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Речь идет об уроженке штата Калифорния Криванек Сары Рейчел, которая приехала в Россию в ноябре 2017 года. Как сообщили в издании, в Москве американка занималась преподаванием английского языка. 11 ноября 2021 года ее задержали по подозрению в нападении на своего сожителя.

В МВД на Криванек завели дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Сообщается, что женщина напала с ножом на своего сожителя и ранила его в лицо. Американка уже раскаялась в содеянном и сказала, что хотела просто напугать пострадавшего.

После возбуждения уголовного дела, Криванек находилась под подпиской о невыезде. Однако 14 декабря она посетила посольство США в Москве, откуда отправилась с дипломатом в аэропорт Шереметьево, где купила себе билеты домой. Вот только улететь у Криванек не получилось: на следующий день ее задержали в аэропорту при прохождении пограничного контроля.

У гражданки США были изъяты папка с реквизитами американского посольства США в Москве, в которой содержались проездные документы на ее имя и расписка о получении женщиной денег от дипмиссии на перелет в Вашингтон. 17 декабря суд постановил поместить Криванек под стражу до 11 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что следователи МВД возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере против бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля. В полиции также сообщили, что после возбуждения дела по месту жительства Фогеля был проведен обыск.

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Николай Чигасов
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