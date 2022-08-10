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В Подмосковье приговорили к тюремному сроку ударившую ножом сожителя американку

Суд Одинцово приговорил гражданку США Криванек к тюремному сроку за нападение на сожителя

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

В Подмосковье суд приговорил к тюремному сроку гражданку США Сару Криванек, напавшую на сожителя и ударившую его ножом. Об этом сообщили на судебном участке 157 Одинцовского судебного района, передает ТАСС.

Американка была признана виновной по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством») и пункту «в» части 2 статьи 115 («Причинение легкого вреда здоровью с помощью предметов, используемых в качестве оружия»). Ей вынесено наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

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Член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Екатерина Калугина, регулярно посещавшая Криванек в СИЗО, пояснила, что приговор был оглашен в феврале, в апреле он вступил в силу. В настоящее время гражданку США этапировали к месту отбытия наказания в Рязанской области.

45-летняя американка прибыла в Россию из штата Калифорния, она зарабатывала на жизнь уроками английского языка, проживая в подмосковном Одинцово. Соседи отмечали, что она часто ссорилась со своим сожителем.

В ноябре 2021 года она нанесла мужчине ножевые ранения, не опасные для жизни. В МВД на американку завели дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Сообщается, что женщина напала с ножом на своего сожителя и ранила его в лицо. Гражданка США раскаялась в содеянном и сказала, что хотела просто напугать пострадавшего.

В феврале сообщалось, что дипломаты посольства США в Москве попытались вывезти из России Криванек. После возбуждения уголовного дела она находилась под подпиской о невыезде. Однако 14 декабря женщина посетила посольство США в Москве, откуда отправилась с дипломатом в аэропорт Шереметьево, где купила билет в Атланту. На следующий день ее задержали в аэропорту при прохождении пограничного контроля.

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Марина Совина
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