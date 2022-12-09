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11:38, 9 декабря 2022Россия

Медведев заявил об отсутствии героев в «свихнувшейся Европе»

Зампред Совбеза Медведев заявил об отсутствии героев в «тусклой, свихнувшейся Европе»

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в Европе больше не осталось героев. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, герой — это человек, который готов отдать жизнь ради своей страны и защиты нуждающихся в помощи людей. Он подчеркнул, что в России «много Героев с большой буквы», которыми гордятся и с которых берут пример. «А вот в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США таких больше нет», — заявил зампред Совбеза в приуроченном ко Дню Героев Отечества посте.

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Константин Лысяков
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