Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:15, 28 ноября 2022Россия

Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы

Зампред Совбеза Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы

Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что из-за действий США союз Вашингтона с Брюсселем мог бы закончиться скандалом и «разделом имущества». Однако вряд ли Европе хватит на это решительности, написал он в Telegram.

«Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества», — отметил политик, добавив, что причина этого — демонстративный отказ США от своих обязательств.

По словам замглавы Совбеза, Европа могла бы «решительно порвать» с нечистыми на руку партнерами и начать новую жизнь, строить ее самостоятельно и независимо.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в иносказательной манере ответил на угрозы Киева по возвращению Крыма в состав Украины. Он вспомнил пьесу «Бег» писателя Михаила Булгакова. По мнению политика, одного из персонажей можно соотнести с украинскими властями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Минобороны России рассказало об уничтожившем 100 солдат ВСУ ударе ВКС
Мэр Махачкалы подал в отставку
Разбойное нападение со стрельбой в Москве попало на видео
Студент из Крыма погиб во время прохождения практики
Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы
Сбившая женщину с детьми жительница Москвы употребила наркотики перед ДТП
Российский парикмахер назвал способ скрыть крупный нос с помощью прически
Связанные с нефтекорпорациями экоактивисты перекрыли дороги в Лондоне
Подарившего полотенца матерям погибших солдат чиновника упрекнули в халатности
Известная модель призналась в многолетнем буллинге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.