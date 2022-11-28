Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы

Зампред Совбеза Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что из-за действий США союз Вашингтона с Брюсселем мог бы закончиться скандалом и «разделом имущества». Однако вряд ли Европе хватит на это решительности, написал он в Telegram.

«Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества», — отметил политик, добавив, что причина этого — демонстративный отказ США от своих обязательств.

По словам замглавы Совбеза, Европа могла бы «решительно порвать» с нечистыми на руку партнерами и начать новую жизнь, строить ее самостоятельно и независимо.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в иносказательной манере ответил на угрозы Киева по возвращению Крыма в состав Украины. Он вспомнил пьесу «Бег» писателя Михаила Булгакова. По мнению политика, одного из персонажей можно соотнести с украинскими властями.