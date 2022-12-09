Актриса из сериала «Сладкая жизнь» в третий раз вышла замуж

Актриса из сериала «Сладкая жизнь» Анастасия Меськова в третий раз вышла замуж

Актриса кино и артистка балета Анастасия Меськова вышла замуж. Видео из загса были опубликованы ее коллегой по сериалу «Сладкая жизнь» Марией Шумаковой в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Это третий брак актрисы. До этого она была замужем за бизнесменом Александром, от которого родила сына Савелия. Артистка также воспитывает еще одного ребенка — Василия. Мальчик появился на свет, когда Меськовой было 19 лет, его отец — повар Константин Берг. Известно также, что в 2003 году Анастасия состояла в отношениях с актером театра Дмитрием Дюжевым.

Как уточняет Starhit, новым избранником актрисы стал режиссер Михаил Вайнберг, известный по работе над сериалом «Тест на беременность». В мае 2022 года он развелся со своей супругой, актрисой Лянкой Грыу, после 12 лет брака. У пары есть сын Максим.

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