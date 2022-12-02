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17:00, 2 декабря 2022Культура

Рэпер Леша Свик впервые стал отцом

У российского рэпера Леши Свика родилась дочь

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Леша Свик впервые стал отцом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Его супруга, блогерша Ксения Ткачева, родила дочь, которую пара, вступившая в брак в июне этого года, назвала Эмилией. Артист опубликовал в социальной сети фотографию жены и ребенка в медицинском учреждении, а также указал дату рождения дочери — 1 декабря.

Ранее стало известно, что российский актер Павел Прилучный станет отцом в третий раз.

По информации издания Starhit, артист и его вторая супруга актриса Зепюр Брутян уже несколько раз посещали акушера-гинеколога в подмосковном клиническом госпитале Лапино. Сейчас возлюбленная Прилучного находится на четвертом месяце беременности.

В конце ноября рэпер T-Killah и его жена Мария Тарасова сообщили, что скоро впервые станут родителями.

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Анастасия Астахова
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