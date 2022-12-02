Павел Прилучный станет отцом в третий раз

Starhit: Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян станут родителями

Российский актер Павел Прилучный станет отцом в третий раз. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на источник в медицинском учреждении.

По информации издания, артист и его вторая супруга актриса Зепюр Брутян уже несколько раз посещали акушера-гинеколога в подмосковном клиническом госпитале Лапино.

«Срок у Зепюр сейчас 14-15 недель, четвертый месяц. Они с Павлом приезжали к нам уже несколько раз, всегда вместе посещают врача, муж очень заботится о будущей мамочке, глаз с нее не спускает. Пол ребенка пока не узнавали, в целом беременность у актрисы протекает легко, поэтому и перелеты ей доктор позволил», — сообщил источник в медучреждении.

Прилучный уже воспитывает двоих детей, 9-летнего Тимофея и 6-летнюю Мию, от бывшей супруги российской актрисы Агаты Муцениеце. Для Брутян будущий ребенок станет первым. Пара сыграла свадьбу в августе этого года.

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