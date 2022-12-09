Жену Джастина Бибера высмеяли в сети за шубу поверх летнего платья

Модель Хейли Бибер высмеяли в сети за появление в шубе и летнем платье в Нью-Йорке

Американская модель Хейли Бибер подверглась критике в сети за появление в шубе, надетой поверх летнего платья. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

26-летняя жена Джастина Бибера прошлась по улицам Нью-Йорка в облегающем коротком платье черного цвета в сочетании с меховым пальто Saint Laurent стоимостью 11 тысяч фунтов стерлингов (764 тысячи рублей) и босоножками в тон образа. Папарацци сфотографировали пару на выходе одного из отелей. При этом видно, что манекенщица также надела тонкие колготки, а в руках она держала сумку люксовой марки.

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Читатели издания высмеяли внешний вид Бибер, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Вообще-то на улице зима», «Выглядит не по погоде», «Надеюсь, что они ехали на вечеринку, потому что гулять в таком не получится», «Смешная пара», «Странный выбор одежды», — высказывались пользователи сети.

Ранее в декабре Хейли Бибер снялась в откровенном боди для рекламы бренда Victoria's Secret. Знаменитость позировала на белом фоне в красном боди с вырезами вдоль груди и живота и прикрепленными спереди бантами в качестве декоративных украшений. При этом ее образ дополняла плюшевая красная накидка с меховой отделкой.