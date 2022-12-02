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10:59, 2 декабря 2022Ценности

Жена Джастина Бибера снялась в откровенном наряде для рекламы

Модель Хейли Бибер снялась в откровенном боди для рекламы бренда Victoria's Secret

Кадр: @haileybieber

Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном наряде для новой рекламной кампании бренда Victoria's Secret. Соответствующий ролик появился в сторис на ее странице Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 26-летняя жена певца Джастина Бибера позирует на белом фоне в красном боди с вырезами вдоль груди и живота и прикрепленными спереди бантами в качестве декоративных украшений. При этом образ знаменитости дополняет плюшевая красная накидка с меховой отделкой.

Помимо этого, звезда предстала перед подписчиками в белом комплекте нижнего белья на красном фоне, усыпанном конфетти. Визажисты, в свою очередь, сделали манекенщице праздничный макияж, нанеся золотые тени на глаза и коричневый блеск на губы.

В ноябре американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски восхитила фанатов снимками в откровенных купальниках собственного бренда Inamorata. Так, на одном из снимков манекенщица предстала в темно-коричневом бикини на фоне статуи.

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Екатерина Ештокина
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