Жена Джастина Бибера снялась в откровенном наряде для рекламы

Модель Хейли Бибер снялась в откровенном боди для рекламы бренда Victoria's Secret

Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном наряде для новой рекламной кампании бренда Victoria's Secret. Соответствующий ролик появился в сторис на ее странице Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 26-летняя жена певца Джастина Бибера позирует на белом фоне в красном боди с вырезами вдоль груди и живота и прикрепленными спереди бантами в качестве декоративных украшений. При этом образ знаменитости дополняет плюшевая красная накидка с меховой отделкой.

Помимо этого, звезда предстала перед подписчиками в белом комплекте нижнего белья на красном фоне, усыпанном конфетти. Визажисты, в свою очередь, сделали манекенщице праздничный макияж, нанеся золотые тени на глаза и коричневый блеск на губы.

В ноябре американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски восхитила фанатов снимками в откровенных купальниках собственного бренда Inamorata. Так, на одном из снимков манекенщица предстала в темно-коричневом бикини на фоне статуи.