Эмили Ратаковски восхитила фанатов снимками в откровенных бикини

Модель Эмили Ратаковски показала фигуру в откровенных бикини и восхитила фанатов

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски восхитила фанатов снимками в откровенных купальниках собственного бренда Inamorata. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на одном из снимков манекенщица предстала в темно-коричневом бикини на фоне статуи. При этом она дополнила свой образ босоножками на высоких каблуках с тонкими завязками на голенях и собрала волосы в высокий пучок. Кроме того, знаменитость примерила бирюзовый и нюдовый комплекты, показав фигуру с разных ракурсов.

Пост набрал более миллиона лайков и несколько тысяч комментариев. Подписчики восхитились внешностью модели, о чем заявили в комментариях. «Я готова кричать от восторга!», «Ты прекрасна», «Очень горячая и сексуальная», — написали они.

Ранее в ноябре американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась обнаженной в ванной комнате. На снимке 40-летняя певица прикрыла голую грудь руками, а зону бикини — эмодзи в виде цветка. Фанатов удивила подпись к публикации знаменитости, которую они обсудили в комментариях.