Названы районы Москвы с сильно подешевевшей арендой квартир

ЦИАН: цены на аренду жилья в центре Москвы снизились сильнее, чем в других частях города

За 11 месяцев 2022 года стоимость аренды жилья в центре Москвы снизилась сильнее, чем в других частях города. Районы столицы с заметно уменьшившимися ставками найма назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Сильнее всего сдаваемые на долгий срок однокомнатные квартиры подешевели в районе Якиманка — в среднем минус 37,6 процента, до 63,3 тысячи рублей в месяц. Второе место занимает Арбат — там ежемесячная плата за такое жилье уменьшилась на 34,8 процента, до 80,6 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров район Хамовники со снижением арендных ставок на 32,9 процента, до 61,3 тысячи рублей в месяц.

В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Мещанский (минус 28,9 процента, до 49,5 тысячи рублей в месяц) и Войковский (минус 28,8 процента, до 43,8 тысячи рублей в месяц) районы столицы. В целом по Москве, по данным ЦИАН, стоимость аренды однокомнатных квартир опустилась в среднем на 9 процентов по сравнению с январем, в среднем до 45,3 тысячи рублей в месяц.

«Среди районов с наибольшим снижением ставок аренды в основном локации, в которых в начале года они были выше средних по рынку. В престижных центральных районах много помещений было сдано сотрудникам международных компаний, и после отъезда нанимателей эти квартиры вышли на рынок по более низким ставкам, чем раньше. Сыграл роль эффект высокой базы», — пояснила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина. Специалистка добавила, что на фоне сокращения доходов населения интерес арендаторов сместился из более дорогих локаций в более доступные по цене.

Ранее эксперты спрогнозировали, что спрос на аренду жилья в Москве будет оставаться низким как минимум до весны 2023 года на фоне геополитической ситуации. Обычно зимой активность арендаторов не повышается, а в последние две недели декабря традиционно ожидается снижение интереса к съемному жилью. В «Инком-недвижимости» отметили, что до весны аренда может подешеветь еще на 5-10 процентов.