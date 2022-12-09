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17:54, 9 декабря 2022Силовые структуры

Генерала российской таможни задержали по делу о коррупции

В Москве задержали главу управления по противодействию коррупции ФТС генерала Мурышова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве правоохранительные органы задержали генерала Дмитрия Мурышова, занимающего должность начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Басманный суд столицы поступило ходатайство следственных органов об избрании главе управления меры пресечения.

Генерал является подозреваемым по делу о коррупции. В настоящий момент его допрашивают в Главном следственном управлении Следственного комитета России.

6 сентября сообщалось, что старший дознаватель по особо важным делам и бывший начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Северо-Кавказской оперативной таможни приговорены к восьми годам колонии строгого режима каждый. Они получили 5 миллионов рублей в качестве взятки за бездействие при неправильном декларировании импортных товаров. Осужденные вымогали 10 миллионов рублей, но успели получить только половину.

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Любовь Ширижик
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