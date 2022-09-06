Оперативников российской таможни осудили за пятимиллионную взятку

Оперативники Северо-Кавказской таможни осуждены за пятимиллионную взятку

Оперативники Северо-Кавказского таможенного управления осуждены за пятимиллионную взятку за бездействие при неправильном декларировании импортных товаров: злоумышленники вымогали десять миллионов рублей, но успели получить только половину. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ММСУТ Следственного комитета России (СКР) Индира Голубкова.

По данным ведомства, оперативники — старший дознаватель по особо важным делам и бывший начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Северо-Кавказской оперативной таможни — приговорены к восьми годам колонии строгого режима каждый. Также после освобождения они не смогут занимать должности в органах власти в течение пяти лет.

Следствие считает, что преступление относится к концу 2020 года — началу 2021-го. Взятка передавалась через посредника.

Ранее контрабандное золото, перехваченное российскими таможенниками в московском аэропорту Внуково, попало на видео. На кадрах видны золотые слитки, уложенные в чемодан. На них имеются обязательные метки: серийные номера, клейма, литеры и промышленные пробы, подтверждающие качество металла.