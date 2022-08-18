Перехваченные в московском аэропорту 225 килограммов золота попали на видео

ФТС рассказала о перехваченной во Внуково контрабанде золота весом 225 кг на 800 млн руб.

Контрабандное золото, перехваченное российскими таможенниками в московском аэропорту Внуково, попало на видео. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны золотые слитки, уложенные в чемодан. На них имеются обязательные метки: серийные номера, клейма, литеры и промышленные пробы, подтверждающие качество металла.

Партию драгоценного металла общим весом 225 килограммов и стоимостью 800 миллионов рублей пытались вывезти за границу шесть курьеров: граждане России и Армении, рассказали «Ленте.ру» в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Сотрудники Внуковской таможни изъяли у контрабандистов 45 золотых мерных слитков. Первая группа из трех человек должна была вылететь в Ереван с золотом в багаже и ручной клади. В ФТС пояснили, что злоумышленники выбрали это направление, так как Армения входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и таможенный контроль пассажиры не проходят. Их сообщники, направлявшиеся в Дубай, прошли зону таможенного контроля с пустыми чемоданами. После этого обе группы встретились в нейтральной зоне аэропорта Внуково и перед выходом на посадку обменялись ручной кладью для вывоза золота в Дубай, но были задержаны уже на борту воздушного судна.

Граждане Армении арестованы, их российские подельники отпущены под подписку о невыезде. Возбуждено три уголовных дела о контрабанде.