Маск прокомментировал уход Элтона Джона из Twitter и заявил, что любит его музыку

Новый владелец Twitter, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление британского музыканта Элтона Джона об уходе из Twitter.

Маск написал, что любит его музыку и надеется, что певец вернется в соцсеть. Он также поинтересовался у Элтона Джона, есть ли какая-то конкретная дезинформация, которая вызывает у него беспокойство.

Ранее Элтон Джон заявил, что больше не будет пользоваться социальной сетью Twitter из-за недавних изменений в ее политике. Певец подчеркнул, что всю свою жизнь пытался использовать музыку, чтобы объединять людей. Артист выразил сожаление тем, «как сейчас используется дезинформация для разделения нашего мира».