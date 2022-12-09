Элтон Джон отказался от Twitter

Элтон Джон заявил, что больше не будет пользоваться Twitter из-за изменений в ее политике

Британский певец Элтон Джон решил больше пользоваться социальной сетью Twitter из-за недавних изменений в ее политике. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я решил больше не пользоваться Twitter, учитывая недавние изменения в их политике, которые позволят беспрепятственно распространять дезинформацию», — заявил о своем отказе Джон.

Певец подчеркнул, что всю свою жизнь пытался использовать музыку, чтобы объединять людей. Артист выразил сожаление тем, «как сейчас используется дезинформация для разделения нашего мира».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, однако 20 ноября в соцсети разблокировали аккаунт политика.