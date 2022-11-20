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02:33, 20 ноября 2022Интернет и СМИ

Трамп отказался возвращаться в Twitter

Экс-президент США Трамп не вернется в Twitter вне зависимости от результатов опроса

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter вне зависимости от результатов опроса, который проводит новый владелец социальной сети, предприниматель Илон Маск. Об этом пишет Bloomberg.

Экс-президент принял участие в голосовании о целесообразности восстановления его аккаунта и выбрал утвердительный ответ. «Голосуйте позитивно, но не волнуйтесь. Мы никуда не идем. Truth Social особенная!», — отметил он, имея в виду собственную соцсеть.

Ранее Маск заявил, что руководство компании на данный момент не приняло решения о восстановлении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в социальной сети. По его словам, в соцсети были восстановлены аккаунты американской актрисы и стендаперши Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и сатирического портала The Babylon Bee.

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Марина Совина
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