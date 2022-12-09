В сгоревшем дотла OBI в «Меге» выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности

В OBI в «Мега Химки» выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности

В гипермаркете OBI в «Мега Химки», который сгорел дотла в результате пожара, в ходе последней проверки выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По его данным, последняя проверка проходила в ноябре прошлого года.

«Тогда было выявлено 46 нарушений пожарной безопасности, их следовало устранить до 15 августа текущего года. Позже данный срок был продлен до 20 февраля 2023 года в соответствии с законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в России"», — сказал собеседник агентства.

Пожар в торговом центре на Ленинградском шоссе в Подмосковье начался рано утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, очевидцы сообщали о мощном взрыве при пожаре и публиковали его кадры. В результате строительный гипермаркет почти полностью выгорел, но пожар не распространился на другие части ТЦ.

Погиб один человек — по предварительным данным, его тело нашли на улице с пробитой головой. Во время эвакуации из здания на него упала металлическая конструкция— из горящего гипермаркета мужчина выходил одним из последних.