Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:08, 9 декабря 2022Россия

В сгоревшем дотла OBI в «Меге» выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности

В OBI в «Мега Химки» выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В гипермаркете OBI в «Мега Химки», который сгорел дотла в результате пожара, в ходе последней проверки выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По его данным, последняя проверка проходила в ноябре прошлого года.

«Тогда было выявлено 46 нарушений пожарной безопасности, их следовало устранить до 15 августа текущего года. Позже данный срок был продлен до 20 февраля 2023 года в соответствии с законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в России"», — сказал собеседник агентства.

Пожар в торговом центре на Ленинградском шоссе в Подмосковье начался рано утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, очевидцы сообщали о мощном взрыве при пожаре и публиковали его кадры. В результате строительный гипермаркет почти полностью выгорел, но пожар не распространился на другие части ТЦ.

Погиб один человек — по предварительным данным, его тело нашли на улице с пробитой головой. Во время эвакуации из здания на него упала металлическая конструкция— из горящего гипермаркета мужчина выходил одним из последних.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В ТЦ «Мега Химки» под Москвой произошел взрыв и пожар
Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ «Мега Химки»
Очевидица описала первые минуты пожара в ТЦ «Мега Химки»
Живущие на Северном Кипре россияне потребовали запустить прямые рейсы с Россией
Мастера раскритиковали в сети за плачущую клиентку с наращенными ресницами
На площадках фестиваля «Московские сезоны» открылись бесплатные катки
В ретейлере OBI привели версию гибели охранника при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
В сгоревшем дотла OBI в «Меге» выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности
Оценен ущерб от пожара в ТЦ «Мега Химки»
Дилеры увидели риски превращения российского авторынка в китайский
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.