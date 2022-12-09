Стали известны подробности о гибели охранника в ТЦ «Мега Химки»

Mash: тело погибшего при пожаре в Подмосковье охранника нашли на улице с пробитой головой

В ТЦ «Мега Химки» под Москвой произошел взрыв и пожар

Начало событий в новости В ТЦ «Мега Химки» под Москвой произошел взрыв и пожар

Тело охранника, погибшего при пожаре в крупнейшем торговом центре (ТЦ) «Мега Химки» нашли на улице с пробитой головой. Подробности о гибели мужчины сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, во время эвакуации из здания на него упала металлическая конструкция. Из горящего гипермаркета мужчина выходил одним из последних. Mash также сообщает, что погибшего звали Сергей Смуров.

ЧП произошло около 6 утра в пятницу, 9 декабря. В находящемся в «Мега Химки» гипермаркете OBI прогремел взрыв, после чего начался пожар.

По факту пожара в ТЦ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент известно об одном погибшем, информация о пострадавших еще уточняется. На месте продолжают работать экстренные службы.