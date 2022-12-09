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09:36, 9 декабря 2022Силовые структуры

СКР возбудил дело по факту пожара в ТЦ «Мега Химки»

СКР возбудил уголовное дело по факту пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки»
СюжетПожары в России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по факту крупного пожара в торговом центре «Мега Химки». Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления СКР Ольга Врадий.

Начато расследование по статье 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

По данным ведомства, возгорание произошло утром 9 декабря, пожар быстро распространился по площади торгового центра. В результате погиб один человек, информация о других пострадавших уточняется.

Сейчас на месте работают криминалисты и следователи. Также на место выехал замглавы управления СКР по Московской области Ярослав Яковлев.

«Следователям предстоит установить причины, приведшие к возгоранию. По завершении осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, пожарно-техническая и судебно-оценочная, кроме этого, будет истребована вся необходимая документация», — добавила Врадий.

Как стало известно ранее, пожару в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе присвоили четвертый ранг сложности. Сейчас пожар на площади 7 тысяч квадратных метров удалось локализовать. Гипермаркет OBI оказался разрушен почти полностью.

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Елизавета Новикова
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